【ユーロ圏】 フランス消費者信頼感指数（1月）16:45 予想90.0前回90.0 【香港】 貿易収支（12月）17:30 予想-497.0億香港ドル前回-485.0億香港ドル 【メキシコ】 貿易収支（12月）21:00 予想25.0億ドル前回6.628億ドル 【ブラジル】 拡大消費者物価指数(IPCA)（1月）21:00 予想0.24%前回0.25%（前月比) 【ハンガリー】 ハンガリー中銀政策金利（1月）22:00 予想