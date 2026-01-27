もみ合いから円高一服＝東京為替概況 昨日一時153円31銭を付けたドル円は、その後154円台を回復して今日の東京朝を迎え、午前中は154円台前半でもみ合った。昼前に今日の安値154円09銭を付けたが、大台割れをトライするほどの勢いがなく、その後反転。午後に154円64銭まで上昇しており、円高進行が一服となっている。米連邦政府機関閉鎖警戒などのドル売り要因もあるが、この時間帯での目新しい材料がなく、いったんポ