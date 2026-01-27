テクニカルポイントポンドドル、上昇トレンド強まる、ＲＳＩは過熱レベルに達する 1.3678現値 1.3650ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3635エンベロープ1%上限（10日間） 1.3522一目均衡表・転換線 1.3522一目均衡表・基準線 1.350010日移動平均 1.348021日移動平均 1.3415200日移動平均 1.3369100日移動平均 1.3365エンベロープ1%下限（10日間） 1.3350一目均衡