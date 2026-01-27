埼玉県越谷市の障害者施設で、障害のある20代の男性に3回にわたり暴行を加え、ケガをさせたとして元職員の男が逮捕されました。警察によりますと、鈴木聖容疑者は越谷市の障害者施設の職員だった2021年から2024年にかけ、入所者の20代の男性に3回にわたり頭を殴るなどの暴行を加え、ケガをさせた疑いがもたれています。鈴木容疑者は当時、施設側に対し、男性について「事故でケガをした」という趣旨の説明をしていましたが、逮捕後