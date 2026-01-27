27日午後、名古屋市名東区の住宅で火事があり、現在も消火活動が行われています。消防によりますと27日午後2時半すぎ、名古屋市名東区西山台（めいとうく・にしやまだい）で、「建物から火が出ている」などと、近隣の住民などから119番通報が相次ぎました。消防車など16台が出動し、現在も消火活動が行われていますが、2階建ての住宅がほぼ全焼とみられています。けが人や逃げ遅れた人がいるかは分かっていません。