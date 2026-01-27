7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の北米および欧州公演が、全41公演でチケット完売を記録した。【画像】BTS、“約4年ぶり”ワールドツアーの日程表BTSは24日まで、同公演の北米・欧州公演の予約受付を実施した。各地域では予約開始直後からスタジアム級会場の座席が瞬く間に完売し、世界中の音楽ファンからの熱い関心を改めて証明した。BTSは、4月25・26日および28日に米タンパのレイモン