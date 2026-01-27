Ｊ１町田のＦＷ相馬勇紀（２８）が２７日、町田市内での練習後に取材に応じた。今年は６月にＷ杯北中米大会が開幕。自身２大会連続のＷ杯出場がかかる中、前回大会のリベンジを含め、本大会での活躍へ青写真を描いた。この日の練習ではミニゲームなどをこなし、はつらつとプレー。キレ味鋭い動きは健在で、開幕に向けて順調な調整ぶりをアピールした。昨季は９得点１０アシストの活躍でベストイレブンに輝くなど、充実のシー