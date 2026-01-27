午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６５３、値下がり銘柄数は８８１、変わらずは６１銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、非鉄金属、卸売、電気機器など。値下がりで目立つのは電気・ガス、空運、陸運など。 出所：MINKABU PRESS