エス・サイエンスは５日ぶり反発。この日午後１時ごろ、株主優待制度を導入すると発表した。２６年３月末時点で１００株以上を保有する株主が対象。抽選で総額２０００万円相当のビットコインを贈呈する。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS