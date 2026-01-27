「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、富士通が「買い予想数上昇」で４位となっている。 日本株の強い動きもあって同社株も上昇基調にあり、１月１５日には昨年来高値４６６８円に上昇。ただ、利益確定売りに加えて、直近の円高や外資系証券の投資判断引き下げなどで２６日には４０２０円台にまで下落していた。ただ、この水準では自律反発狙いの買いも入っており、この日は