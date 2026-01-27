２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円５０銭前後と前日午後５時時点に比べ２５銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円５０銭前後と同９０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 前週末以降、日米の協調介入を巡る警戒などで急速に進んだドル安・円高が一服し、持ち高調整主体の展開となった。朝方には実需のドル調達需要観測があって、ドル円相場を支援