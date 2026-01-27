リアルゲイト [東証Ｇ] が1月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比4.5倍の8.3億円に急拡大し、通期計画の11.1億円に対する進捗率は74.9％に達し、3年平均の29.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.4％→23.1％に急改善した。 株探ニュース