テセック [東証Ｓ] が1月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.5％減の4億3500万円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の3億1000万円→5億円(前期は6億7400万円)に61.3％上方修正し、減益率が54.0％減→25.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益