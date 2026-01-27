27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ141563 -32.4 48050 ２. 純銀信託 9904478.1 54580 ３. 純金信託 26868 -15.2 24245 ４. 野村日経平均 17300 -13.6 55340