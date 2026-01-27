Bleeping Computerは1月25日(米国時間)、「ChatGPT Temporary chat feature is getting a much-needed upgrade」において、ChatGPTの一時チャットに新機能が追加されたと伝えた。これまでは過去の会話や保存されたメモリーなどを参照しない新しい会話のみを提供していたが、今後はメモリ、チャット履歴、スタイルや口調の好みなどパーソナライズされた状態を維持することができるという。ChatGPT Temporary chat feature is gettin