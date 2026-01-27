2026年1月27日に公示された衆院選では、参政党・神谷宗幣代表はJR東京駅の丸の内駅前広場で第一声を上げた。反グローバリズムや消費税廃止、少子化対策などを強く訴える中で、自民党や新党「中道改革連合」に対する批判も展開した。参政党、計190人の候補者を擁立神谷氏は、今回の衆院選で全国に計190人の候補者を擁立し、「自民党、中道に次いで3番目の規模ではないか」と指摘。その後、「反グローバリズム」が党の基本方針だと掲