衆院選が2026年1月27日に公示され、2月8日の投開票まで続く12日間にわたる選挙戦がスタートした。高市早苗首相は（自民党総裁）が「第一声」に選んだのは東京・秋葉原駅前。閣外協力で連立を組む日本維新の会の吉村洋文代表、藤田文武共同代表とともに支持を訴えた。高市氏は、自分が白髪染めする際のエピソードを交えながら、持論の危機管理投資などについて訴えた。吉村代表、維新が「アクセル役」と繰り返す高市氏に先立って演