俳優の成宮寛貴が、プライベート姿をアップした。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「公演終わりにトレーニング。明日が休みなので、少し遅くまでがんばりました」と、ジムを訪れた姿をアップした。成宮は今月８日から始まった舞台「サド侯爵夫人」（東京・紀伊國屋サザンシアター）で１２年ぶりの主演舞台を務めている。「これから帰って、食事して、ストレッチしてゆっくり休みたいと思います。今日もお疲れ様でし