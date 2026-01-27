製作発表には中村雀右衛門さん、尾上松緑さんらが出席(東京) 2026年4月に開かれる「四国こんぴら歌舞伎大芝居」の製作発表が東京で行われました。 （中村雀右衛門さん）「今回襲名いたしましてから10年というちょうど節目の時でございます。その時にこちらの舞台で父のゆかりのある演目を勤めさせていただけるということはこんなにうれしいことはございません」 東京で開かれた製作発表には、中村雀右衛門さんや尾上