事故があった国道倉敷市中島 26日午後9時40分ごろ、倉敷市中島の国道交差点で横断歩道を渡っていた男性が県道から右折してきた大型トラックにはねられました。男性は頭などを強く打ち、その場で死亡が確認されました。 警察は大型トラックを運転していた岡山市のトラック運転手の男（52）を過失運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。 男は警察の調べに対して「間違いありません」と容疑を認めているということです。