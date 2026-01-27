吉本新喜劇座員の小寺真理（34）が27日までに自身のインスタグラムを更新。親友である人気女優の姉との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「藍里さんと会って来た」と題して投稿。「薄暗いお店で、お誕生日ケーキがいたるところに運ばれてて全然誕生日ちゃうのに、私にケーキ届かないよね？って藍里さんに聞いてしまった。おしゃれ空間味わえた〜」と親友である女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里との2ショッ