アマゾンウェブサービスジャパンは、AIロボットをはじめとする「フィジカルAI」を導入する日本企業や団体に向けて、開発などを支援する新たな取り組みを発表しました。アマゾンウェブサービスジャパン白幡晶彦社長「世界的にも大きな影響力を持つ日本のロボット産業の強みをいかすことにもつながる支援と考えている」AWSジャパンは、AIロボットなど「フィジカルAI」の活用推進を目指す日本の企業や団体を対象に、総額600万ドル＝