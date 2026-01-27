元空手世界一＆現役看護師である女優の長野じゅりあ（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ベトナムの民族衣装姿を投稿した。自身のインスタグラムで「ホイアンでアオザイ着た」とベトナムの夜景を背景にしたベトナム民族衣装“アオザイ”姿を投稿した。「めちゃくちゃお気に入り！日本だとなかなか着る場所なくて悲しい」と締めた。ネットでは「似合ってる」「凄くいい写真」「むっちゃ綺麗」「美しい貴女」「夜