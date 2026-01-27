お笑いタレント・餅田コシヒカリ（３１）が２７日、都内で行われた「おにぎりサミット（Ｒ）２０２６」に、タレント・なかやまきんに君（４６）と登壇しおにぎり愛を爆発させた。自身の名前にふさわしいイベントで、結婚発表後初の公の場となった餅田は、３回目となる同イベントに全参加しており自ら「もうレギュラーです！」と宣言。自身のインスタグラムでは、おにぎりを手に持った“ウエデイングおにぎりフォトを”公開して