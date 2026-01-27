バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子（61）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。結婚秘話を明かした。今回は、夫の元プロ野球選手で解説者・実業家の金石昭人氏と出演。結婚25年、ケンカは1度もないというが、金石氏は記念日を祝うタイプではないという。一方で、金石について「凄い、いい話」があると陣内。「2001年の8月26日に入籍した。それは金石のお母さんの命日なんです。“大