国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」の会長、小畑寛昭容疑者（40）は、潜伏していた鹿児島県の奄美大島にある警察署を出て、東京に移送されます。小畑容疑者は、スカウト行為の見返りとして暴力団組員にみかじめ料を払った疑いで、26日逮捕されました。小畑容疑者は、2025年1月に行方をくらまして以降、関西や九州など西日本を中心に転々としていたとみられていますが、2025年12月21日からは奄美市のホテルに潜伏し、2月3日