「サバのトロ」「サバ好きにはたまらない」とも言われる、非常にレアなサバが、高知県にあるのをご存じだろうか。土佐清水市のブランド魚「土佐の清水さば」は、高知県を代表する魚の1つ。特に、秋から冬にかけてが最もおいしい、とても希少なサバである。土佐の清水さばは、四国最南端、足摺岬がある土佐清水市で水揚げされる「ゴマサバ」のこと。土佐清水市の近くに、全国で有名なサバの漁場がある。足摺岬の近海は、潮の流れが