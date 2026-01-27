旭化成アミダスと未知は1月23日、「働き方の満足度」に関する実態調査の結果を発表した。調査は2025年11月28日〜12月13日、男女400人(うち正社員41.0%、無職8.5%)を対象にインターネットで行われた。働き方への満足度(雇用形態別)現在の働き方への満足度について尋ねたところ、49.0%が「とても満足」(8.0%)あるいは「まあまあ満足」(41.0%)と回答。雇用形態別に見ると、多い順に「契約社員」(70%)、「パート・アルバイト」(58.2%)