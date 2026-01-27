片付けの中で最も疲れを感じることは?調査によると、片付けに「疲れ」を感じている人は91.6%。どんなことに最も疲れを感じるのかを聞いたところ、最も多かったのは「物が多すぎて手をつけられない時」で36.8%。次いで「捨てるか残すかを判断する時」(25.0%)、「重い物を動かす・運ぶ時」(24.0%)が上位に。肉体的な作業以上に、4人に1人が「捨てるか残すかを判断する時」に強いストレスを感じていることから、現在、捨てるかどうか