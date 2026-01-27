日本ピザハットは1月28日と29日限定で、月に一度の「肉の日」を全国のピザハット店舗にて開催する。ピザハット「肉の日」「ペパロニクラシック／直火焼テリマヨチキンのハーフ&ハーフ(※別添:きざみ海苔)」が、持ち帰りの場合は通常価格より1,216円お得な1,129円に、配達の場合は通常価格より416円お得な1,929円になる。「ペパロニクラシック／直火焼テリマヨチキンのハーフ&ハーフ(※別添:きざみ海苔)」(持ち帰り:1,129円