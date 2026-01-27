三菱電機は1月27日、グローバル・ブレインと共同で運営するCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)ファンド「ME イノベーションファンド」が出資する第14号案件として、データセンター運用最適化AIプラットフォームを開発する米国スタートアップのLucend(ルセンド)に出資したと発表した。○ルセンドが持つ技術ルセンドは「Transparent AI」を提供しており、既存センサから収集した3000億件以上のデータをもとに電力や水資源の利用