ガソリン税に続き、軽油引取税の暫定税率は、2026年4月1日をもって廃止される予定です。廃止された場合、年間の燃料代はどの程度安くなるのでしょうか。本記事では、軽油引取税の暫定税率の仕組みや、ディーゼル車「デリカD:5」を例に廃止前後の燃料費の差を解説します。 「軽油引取税」の暫定税率は2026年4月1日をもって廃止予定 2025年11月5日、与野党6党による実務者協議でガソリン税・軽油引取税の暫定税率の廃