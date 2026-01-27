セブン‐イレブン・ジャパンは1月26日〜31日の6日間限定で、対象の中華まんを一度に2個買うと、次回から使える対象のドリンク1本が無料になるレシートクーポンがもらえるキャンペーンを全国のセブン - イレブンにて実施している。対象の中華まんを一度に2個買うと、次回から使える対象のドリンク1本無料クーポンがもらえるキャンペーン同キャンペーンの実施期間は1月26日〜31日、ドリンク引き換え期間は1月26日〜2月6日。購入対象