【モデルプレス＝2026/01/27】モデルの長谷川潤が1月27日、自身のInstagramを更新。水着姿や子どもとの写真を公開した。【写真】39歳美人モデル「完璧なスタイル」美背中輝く水着ショット◆長谷川潤、10年間の振り返り投稿長谷川は「2016年は、30歳になった年 そして今年、40歳になる」「汗と涙を流しながら、人生をコツコツと立て直してきた、そんな10年間」と振り返り、写真を複数枚投稿。美しいスタイルが際立つワンショルダー