元ＮＧＴ４８で女優の本間日陽が２７日、都内で行われた「おにぎりサミット２０２６」に出席した。今年で３回目を迎えるおにぎりのイベント。東京・初台にあるおにぎり専門店「ОＮＩ＆Ｃо」の”バレンタインおにぎり”も試食。「すごいお米の美味しさとトマト、チーズ、生ハムが合わさって洋風の新しい感覚のおにぎりだなと思った。すごくおいしいです。かめばかむほど生ハムの風味とバジルの香りが抜けていく感じが好きです