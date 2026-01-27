沖縄でのキャンプを終えたＪ１町田は２７日、東京・町田市内で公開練習を行い、ミニゲームなどで汗を流した。神村学園高から今季加入したＦＷ徳村楓大はミニゲームで２ゴールを記録。存在感を放った１８歳は「得意な形だったので思い通りに行って良かった」とうなずいた。プロへの準備は万端だ。１２日には全国高校サッカー選手権の優勝を経験。大会を通じて得点はなかったが、左サイドから崩す場面を何度も作り、夏の総体との