広島・鈴木清明球団本部長が２７日、契約更改交渉の席上で将来的なメジャー願望を口にした小園海斗内野手について言及した。「希望を持つのはいいこと。メジャーで通用するのかが、一つの大きなあれ（判断基準）。マイナーだと意味がないので、そういう選手かどうか。チームをある程度、自分の力で引っ張っていかないと。（カブスの鈴木）誠也もそうやって引っ張っていた」と語った。小園は高卒７年目の昨季、１３８試合に出