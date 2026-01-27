俳優の高島礼子（61）が26日、自身のインスタグラムを更新。2匹の愛猫を抱っこした、自宅でのラフなプライベートショットを公開した。【写真】「顔がそっくり」「可愛いしかないニャ」高島礼子＆愛猫たちの3ショット「無理やり我が家の猫ちゃんと 毎日、この子達を見てると飽きません」（※猫は絵文字）と書き出し、2匹の愛猫を抱きかかえた3ショットや床やクッションの上でリラックスモードの愛猫たちの写真をアップした。