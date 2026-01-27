私はハルカ。自宅で仕事中、母から電話がありました。普段と違う取り乱した声に胸騒ぎを覚えました。「お父さんがいきなり倒れた」と知らされて、私は頭が真っ白に。救急車が向かっていると聞いて、いてもたってもいられない気持ちをこらえながら連絡を待つことにしました。異変に気づいた夫が駆け寄ってきて、私を抱きしめてくれました。一命は取り留めたものの、父は介護が必要に……。しっかりしないといけないのですが、あまり