TBSビジョン（現・TBSスパークル）、テレビ朝日、NHKで合計18年間番組制作に携わってきた映像ディレクターの井上大輔さん。2024年、独立を決意したときに、「100日後に会社を辞めるテレビ局員」というXアカウントを開設して話題を呼び、今では忖度のない発信で多くの共感を集めています。 Xアカウントを開設して１年が経った今、井上さんは「やりたいことにすべての時間を使えるようになった」と笑顔で語ります。 前