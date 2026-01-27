稲見萌寧のマネジャーが自身のインスタグラムを更新。練習場で華麗にナイスショットを披露した稲見の“左打ち”を動画で投稿した。【動画】あまりにも自然な稲見萌寧の左打ちスイング左打ち用のアイアンを手にした稲見。バックスイングからインパクト、フォロースルーまで不自然なところなど感じさせないスイングだ。打ち出したボールが真っすぐに飛んでいくのを確認すると、「どう？」と言わんばかりにカメラを振り向いていた。そ