３児のママで元ＡＫＢ４８、実業家でもある川崎希が、５歳の長女に中国語を習わせていることをＳＮＳで明かした。インスタグラムのストーリーズで「ｓｉｓｔｅｒが中国語を習い始めたよ」「私が全く分からないからｓｉｓｔｅｒがなんて話してるかわからないんだけど」と長女が中国語で「こんにちは」「ありがとう」「問題ないよ」などと流暢に話している動画を公開。「発音難しいけど、私も中国語話したい」と前向きな姿勢を記