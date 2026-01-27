練習を公開したDeNAの東＝神奈川県横須賀市DeNAの東克樹投手が27日、神奈川県横須賀市の球団施設で練習を公開し「先発投手陣の柱として、シーズンを通して結果を残してやっていけたらいい」とエースの自覚を口にした。昨季まで3年連続で2桁白星をマークし、最多勝を2度獲得。身長170センチと大きくはないが「勤続疲労もある中で、どうやっていくかを考えてトレーニングしていた」と筋力強化に注力し、たくましさが増した。ブル