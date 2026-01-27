2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が26日、自身のブログを更新。「新しく購入しました」と題し、中学1年生の長男（13）のために購入した勉強机を披露した。【写真】「シンプルで素敵」「色も可愛くて良いですね」中1長男のために購入した勉強机山田は「お兄ちゃんに新しい勉強机買ったよ！」と報告し、アイボリーカラーが印象的なスタイリッシュな机とイスの写真を投稿。「前のは小さくて宿題やりにくそうだったので……」