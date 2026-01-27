ボクシング世界３階級制覇王者でＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２７日、都内で行われた、若手エリートボートレーサーを対象とした「２０２６年トップルーキー講習会」で講師を務めた。幼少期にボートレーサーを志していた中谷は、輝かしいキャリアーのもとで培った経験談を交えつつ、プロアスリートとしての心構えなどをレーサーたちへ指南。「常に挑戦し続けることが成長に