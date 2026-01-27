【モデルプレス＝2026/01/27】Netflixシリーズ「喧嘩独学」が、5月28日に世界配信決定。俳優の鈴鹿央士が主演を務める。【写真】「喧嘩独学」主演の26歳イケメン俳優をスカウトした大物美女◆韓国人気ウェブトゥーン「喧嘩独学」初の実写化スクールカースト最底辺の高校生・志村光太。大病患う母の入院と貧困生活。学校では不良たちに標的にされ、ただただ降りかかる“理不尽”に“我慢”を重ねる日々。が、そんな彼にある日転機が