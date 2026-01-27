【モデルプレス＝2026/01/27】Netflixでは、映画「余命一年、男をかう」を2026年に世界配信決定。俳優の柴咲コウと赤楚衛二がW主演を務める。【写真】赤楚衛二が「お人形さんみたい」と絶賛する美人女優◆「余命一年、男をかう」柴咲コウ＆赤楚衛二で実写化「節約は最高のエンターテイメントであり暇つぶしだ」そう言い切る独身女性・片倉唯、40歳。恋愛、結婚、出産はコスパが悪いのでパスして生きてきた。しかし、無料で受けたが