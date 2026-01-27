日本時間２８日午前０時に１月の米消費者信頼感指数が発表される。大方の予想は９１．０となっており、前月の８９．１を上回り、６カ月ぶりに上昇するとみられている。米労働市場が減速するなか、予想を下回る結果になれば、ドルが売られる可能性がある。 MINKABU PRESS