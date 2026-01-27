明日の豪CPIなどにらむ展開=オセアニア為替概況 豪ドル/ドルは0.69台前半推移、明日の12月豪消費者物価指数を前に、豪債券利回りが上昇。豪CPIの伸びを警戒する動きが見られるが、豪ドルドル自体の動きは抑えられた。 豪ドル円は比較的堅調なドル円の動きもあり、106円50銭前後から106円89銭を付けるなど、しっかりした動きを見せている。 NZドルドルは0.59台後半のレンジ取引。 NZドル円は豪ドル円同様に円高一服