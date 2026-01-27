【北欧通貨】ドル安一服=スウェーデンクローナ ドルクローナは先週初めから昨日にかけてのドル安クローナ高で9.2500クローナ前後から8.8520クローナ台までドル安クローナ高となった。その後下げが一服し、昨日海外市場で8.9800前後まで回復。戻り高値からは少しすりが出て、直近は8.92-8.94レンジの推移。 対円では金曜日の17円67銭から昨日17円13銭まで円高となった。その後は